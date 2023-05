Gdzie legalnie i bezpiecznie grillować

Długi weekend nadal trwa. Pogoda sprzyja aktywnościom na świeżym powietrzu, w tym także grillowaniu. Stołeczni urzędnicy przypominają, że można to robić tylko w wyznaczonych miejscach.

"Co ważne, do palenia zabronione jest używanie drewna z nadwiślańskich lasów łęgowych" - zaznacza w komunikacie ratusz.

W miejskich lasach są dwa miejsca

Lasy Miejskie wyznaczyły w stolicy dwa specjalne miejsca do grillowania i palenia ognisk. To polana w Lesie Młociny przy ul. Papirusów i polana w Lesie Kabackim przy ul. Rydzowej/Muchomora. W obu lokalizacjach znajdują się misy do palenia ognisk.