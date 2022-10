Gdzie jest Tygrys? Jasnowidz nie pomógł. Właściciele oferują 20 tysięcy złotych za pomoc w odnalezieniu kota

Zdesperowani właściciele kota Tygrysa oferują 20 tysięcy złotych za informację, która pozwoli odnaleźć puplia. Szukają go już wiele miesięcy, korzystali nawet z pomocy jasnowidza.

Prawie 700 "poszukiwaczy"

I obiecali: "Przewidziana nagroda. Za każdą potwierdzoną informację o miejscu jego pobytu zapłacimy 500 zł plus 5000 zł jeżeli uda nam się go złapać w tej lokalizacji".

Kotka jednak nie udało się znaleźć. Właściciele zdecydowali się na kolejne kroki. Po pierwsze, co jakiś czas zmieniają kolor kartek, na których publikują ogłoszenia o zaginionym pupilu, żeby nie było wątpliwości, że anons jest aktualny.

Zapłacili jasnowidzowi, oferują dużą nagrodę za pomoc

Po trzecie, zdecydowali się zwiększyć kwotę za informację, dzięki której Tygrys zostanie znaleziony, do 20 tysięcy złotych. 500 złotych chcą zapłacić za wszelkie inne informacje, w tym zdjęcia kotów, które mogą być tym poszukiwanym. W grupie co jakiś czas pojawiają się nowe informację czy zdjęcia. Ale Tygrys wciąż nie wrócił do domu.