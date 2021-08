Prace drogowe w tunelu pod Ursynowem zakończone, trwają testy i odbiory

Systemy bezpieczeństwa w tunelu

Obiekt pod Ursynowem wyposażony jest w system punktów alarmowych, komunikacji radiowej służb ratowniczych i porządkowych. W tunelu znajdują się również hydranty przeciwpożarowe, odwodnienie, kanalizacja deszczowa, przeciwpożarowa i drenażowa. Wzdłuż ścian tunelu poprowadzono chodniki, które w razie potrzeby będą ciągami ewakuacyjnymi. Co 250 metrów ulokowano też przejścia pomiędzy nawami tunelu, a informację o odległości do tych przejść zostaną umieszczone na tablicach oświetlenia awaryjnego.

Przekładany termin otwarcia

1 lipca odbył się pokazowy przejazd tunelem dla dziennikarzy . Wówczas szef GDDKiA Tomasz Żuchowski wskazywał, że realnym terminem oddania inwestycji kierowcom jest wrzesień. - Będziemy się starali, aby na jesień droga została udostępniona kierowcom. Patrząc optymistycznie, wrzesień jest terminem możliwym do uzyskania - mówił.

Termin ukończenia Południowej Obwodnicy Warszawy był już kilkukrotnie przesuwany. Pierwotnie cała, składająca się z trzech etapów inwestycja, miała być oddana w sierpniu 2020 roku. Dopiero w grudniu, tuż przed świętami, udało się otworzyć dwa odcinki: od węzła Lubelska do Przyczółkowej. W przypadku tunelu pod Ursynowem, zgodnie z aneksem do umowy, wydłużono czas na ukończenie robót do końca marca 2021 roku.