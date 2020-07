Nowy gazociąg na północy stolicy. Jest decyzja lokalizacyjna

Spółka Gaz-System zapowiada, że pozwolenie na budowę blisko 30-kilometrowego gazociągu o średnicy 700 milimetrów chce uzyskać do końca 2020 roku. Jeśli to się uda, prace budowlane toczyć się będą w latach 2021-2023.

Rocznie prześlą dwa miliardy metrów sześciennych gazu

Dodał też, że gazociąg z Rembelszczyzny do Mor wpisuje się w strategię inwestycyjną Gaz-Systemu na terenie aglomeracji warszawskiej.

We wrześniu 2019 roku spółka ukończyła budowę 10-kilometrowego gazociągu, który połączył tłocznię gazu Rembelszczyzna z Elektrociepłownią Żerań. Umożliwia on zasilenie w gaz ziemny nowego bloku gazowo-parowego. Gaz-System ocenił, że dzięki wykorzystaniu gazu z żerańskiej elektrociepłowni zmniejszy się emisja szkodliwych substancji do atmosfery, a zwiększy o ponad połowę możliwość produkcji energii elektrycznej.