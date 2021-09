Uderzenie w gang narkotykowy. "Substancje ukryte w obudowie gaśnicy i w piwnicach"

Jak przekazała Iwona Jurkiewicz, rzeczniczka prasowa Centralnego Biura Śledczego Policji, działania zostały przeprowadzone w ubiegłym tygodniu, a antyterroryści weszli jednocześnie do mieszkań zajmowanych przez podejrzanych w Warszawie i okolicznych miejscowościach.

- Wówczas to, zatrzymano osiem osób i dwie doprowadzono do prokuratury z aresztów śledczych lub zakładów karnych - poinformowała. I zaznaczyła, że zatrzymane osoby są podejrzane o wprowadzanie do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie.