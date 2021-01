Mumie, papirusy i antyczne posągi. Starożytność wróci do Muzeum Narodowego po dekadzie

Mumie, sarkofagi, zapisany hieroglifami papirus z Księgą Umarłych, greckie wazy, antyczne posągi - wszystkie te eksponaty powróciły na stałą ekspozycje Muzeum Narodowego. Jej rearanżacja trwała 10 lat. Prace dobiegły właśnie końca, ale by zobaczyć ich efekt na własne oczy, będziemy musieli poczekać do przyszłego roku. Otwarcie wystawy dla zwiedzających uniemożliwiają na razie pandemiczne obostrzenia.

Po raz ostatni kolekcja dzieł sztuki starożytnej była wystawiana w Muzeum Narodowym w 2011 roku. Galeria została zamknięta z powodu złego stanu technicznego. Projektowanie zmian, zbieranie funduszy na przebudowę i jej realizacja zajęły niemal 10 lat. Całość kosztowała ponad 16 milionów złotych. Doprowadzenie dziewięciu sal o łącznej powierzchni 716 metrów kwadratowych do stanu pozwalającego na ponowne zaproszenie zwiedzających, wymagało prac budowlanych i urządzenia ich zupełnie od nowa.

Zabytki starożytnych cywilizacji

Otwarta w 1938 roku, podczas wojny poniosła straty

Muzeum Narodowe podaje, że większość eksponatów należy do jego kolekcji. Jedne były kupowane, inne podarowały osoby prywatne bądź instytucje takie jak UNESCO. Są też obiekty, które placówka otrzymała po 1945 roku ze zbiorów Radziwiłłów z Nieborowa, Potockich z Jabłonnej czy Czartoryskich z Gołuchowa oraz przedwojennych kolekcji niemieckich ze Śląska, Królewca i Braniewa, formowanych z zakupów na rynku antykwarycznym pod koniec XIX i w na początku XX wieku. Niektóre zabytki pochodzą natomiast ze zbiorów Muzeum Luwru. Są pośród nich takie, które MNW przechowuje już od 1960 roku.

Odwiedzając Galerię Sztuki Starożytnej będziemy też mogli zobaczyć przedmioty z wykopalisk archeologicznych prowadzonych przez Polaków. Jak czytamy na stronie placówki, jedną z osób, której zawdzięczane są najważniejsze osiągnięcia polskiej archeologii, jest profesor Kazimierz Michałowski. Kierował on misjami archeologicznymi w Europie i Afryce. Dzięki tym wyprawom, do zbiorów Muzeum trafiły zabytki odnalezione w w Edfu, Myrmekionie czy Tell al-Atrib.