Przejście jak dla linoskoczka. Mieszkańcy brodzą w błocie po kostki

Ulica Gagarina została rozkopana na całej długości w maju ubiegłego roku , co bardzo doskwiera mieszkańcom i kierowcom podróżującym przez dolny Mokotów. Ze względu na rozmach wspólnej inwestycji tramwajarzy i Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji niedogodności były nieuniknione. Przejście z jednej strony ulicy na drugą jest możliwe dzięki wygrodzonym przepustom znajdującym się na wysokości prostopadłych ulic. Nie wszędzie jednak wykonawca robót przyłożył się do wyznaczania przejść, tak aby ograniczyć uciążliwości związane z budową.

Betonowy przesmyk, wokół "błoto po kostki"

Zgłosiła się do nas czytelniczka, która tak opisuje przejście dla pieszych na wysokości ulicy Iwickiej: "W związku z budową kolektora przy ul. Gagarina wygrodzono przejście dla pieszych. (...) Kierownik budowy podobno istnieje, ale nikt go nie zna. Tablica informacyjna budowy wisi w takim miejscu, że jest dostępna tylko z ulicy. Pisałam w tej sprawie do Tramwajów Warszawskich bez efektu" - napisała czytelniczka i załączyła zdjęcie wąskiego betonowego przesmyku w "morzu" błota.