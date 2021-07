Prokuratura zaskarżyła zakazy dla homofobicznych i antyaborcyjnych furgonetek

Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do wojewody mazowieckiego wniosek o stwierdzenie nieważności uchwały Rady Warszawy, zgodnie z którą po stołecznych ulicach nie mogą jeździć furgonetki propagujące homofobiczne i antyaborcyjne treści. Uchwała została przyjęta zaledwie trzy tygodnie temu.

Jak przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz, podstawą skierowania wniosku było uznanie, że uchwała miasta jest sprzeczna z prawem oraz narusza wolności wskazane w konstytucji, tj. swobodę przemieszczania się oraz wyrażania poglądów. Wcześniej, prezentując podobne argumenty, analogiczny wniosek do wojewody złożył wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

Napisy zachęcają do homofobii

Radny Koalicji Obywatelskiej Jarosław Kaczyński, który prezentował projekt uchwały, mówił, że napisy znajdujące się furgonetkach są nieprawdziwe i krzywdzące, szczególnie dla osób ze społeczności LGBT+ i zachęcają do homofobii. - Nie ma naszej zgody, jako radnych, na promowanie takich wartości. Obowiązujące przepisy są daleko niewystarczające, co widać po niemocy policji i straży miejskiej. Stąd nasza propozycja, by wprowadzić przepisy porządkowe w tym zakresie – powiedział Kaczyński. - Jesteśmy w XXI wieku i nie możemy promować postaw z wieku XIX. Warszawa jest miastem dla wszystkich, otwartą i nowoczesną stolicą państwa demokratycznego – dodał.