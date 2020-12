Policja weszła na teren politechniki. "Komendant zaznaczył, że sytuacja nie powinna mieć miejsca"

"Działania nie były skierowane przeciw społeczności akademickiej"

"Komendant stołeczny policji nadinspektor Paweł Dobrodziej w piśmie adresowanym do Jego Magnificencji podkreślił, że działania nie były skierowane przeciw społeczności akademickiej, ani też przeciwko autonomii Politechniki Warszawskiej. Zapewnił jednocześnie o dobrych relacjach z naszą uczelnią. Komendant zaznaczył, że sytuacja do której doszło w dniu 28 listopada 2020 roku nie powinna mieć miejsca, składając tym samym wyrazy ubolewania" - informuje Politechnika Warszawska.

"Policja szanuje autonomię każdej uczelni"

O odniesienie się do sobotniej sytuacji prosiliśmy wcześniej Komendę Stołeczną Policji. Jej rzecznik Sylwester Marczak tłumaczył sytuacje, "działaniami dynamicznymi policjantów". Zapewniał, że "gdy funkcjonariusze zostali poinformowani, że jest to teren uczelni, opuścili plac". Przyznał, że policjanci ci nie służą na co dzień w Śródmieściu. - Oznacza to, że najzwyczajniej w świecie nie muszą oni znać topografii miasta - zauważył.