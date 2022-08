Frezują ulice w ścisłym centrum, remontują torowisko. Zmiany dla kierowców i pasażerów komunikacji

Jak już informowaliśmy na tvnwarszawa.pl, warszawscy drogowcy zamierzają wyremontować jezdnię Nowego Światu i placu Trzech Krzyży, od ulicy Smolnej aż do Alej Ujazdowskich. W pierwszej kolejności frezowane będzie rondo de Gaulle’a oraz ul. Nowy Świat (od ronda de Gaulle’a do Książęcej). Trasa będzie nieprzejezdna od północy z 26 na 27 sierpnia do 29 sierpnia do godziny 4:00.