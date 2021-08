Fotoreporter postrzelony w twarz z policyjnej broni. Prokuratura umorzyła śledztwo

Do postrzelenia fotoreportera Tomasza Gutrego podczas policyjnego zabezpieczenia marszu 11 listopada 2020 roku doszło w sposób niezamierzony - uznała warszawska prokuratura okręgowa. Postępowanie w tej sprawie zostało umorzone. Według śledczych, mężczyzna - mimo świadomości zagrożenia - zdecydował się pozostać pomiędzy ścierającymi się stronami. Decyzja nie jest prawomocna, ponieważ poszkodowany złożył zażalenie.

Fotoreporter Tomasz Gutry został postrzelony 11 listopada ubiegłego roku w rejonie ronda de Gaulle’a, gdy podczas marszu narodowców doszło do starć z policją. Komenda Stołeczna Policji podawała, że "grupy chuliganów zaatakowały policjantów chroniących bezpieczeństwa innych ludzi". Do działań ruszyły pododdziały zwarte, które użyły środków przymusu bezpośredniego. Był to między innymi gaz łzawiący i broń gładkolufowa.