Fotoradary na moście Poniatowskiego. Ruszyły pierwsze prace

Zarząd Dróg Miejskich poinformował o rozpoczęciu prac przy budowie zasilania do sześciu nowych fotoradarów, które do końca czerwca mają stanąć na wysokości dojazdów, wieżyc i przystanków tramwajowych. Ich instalacją zajmuje się bydgoska firma Lifor. Za dostarczenie urządzeń i montaż zainkasuje 1,8 miliona złotych.

"Ich instalacja jest możliwa dzięki zgodzie wydanej przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który przychylił się do naszej sugestii, że są niezbędne do poprawy bezpieczeństwa. Również z nim konsultowana była szczegółowa lokalizacja urządzeń. Z kolei ich wygląd, w szczególności obowiązkowy żółty kolor obudowy, jest określony rozporządzeniem ministra infrastruktury" – informuje ZDM.

Po montażu fotoradarów zostaną one formalnie przekazane do Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego, która w ramach systemu CANARD jest jedyną jednostką w kraju z uprawnieniami do sprawowania nadzoru nad pomiarami prędkości. Samorządy przez pewien czas mogły ustawiać własne urządzenia i wówczas wpływy z mandatów trafiały do ich budżetu. Ale od 2016 roku nie mają już takiej możliwości.