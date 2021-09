Ostatnie testy fotoradarów na moście Poniatowskiego. Wiemy, kiedy urządzenia zaczną działać

Opinia konserwatora

W swoim stanowisku konserwator przekazał, że nie widzi przeszkód w użytkowaniu fotoradarów. Wówczas CANARD podjęło działania, aby przejąć urządzenia i włączyć je do ogólnopolskiej sieci fotoradarowej. W przypadku dwóch fotoradarów ustawionych przy kamiennych ławach, które były przedmiotem sporu pomiędzy ZDM a konserwatorem , kontrole prędkości będą prowadzone do czasu ich demontażu. Zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytków urządzenia te mają zostać zdemontowane do 1 grudnia 2023 roku.

Fotoradary w Warszawie

Fotoradary z mostu Poniatowskiego to kolejne urządzenia należące do Warszawy, które GITD nadzoruje i wykorzystuje do kontroli prędkości pojazdów. W 2016 r., po tym jak straże miejskie i gminne straciły uprawnienie do prowadzenia kontroli z wykorzystaniem fotoradarów, Inspekcja Transportu Drogowego przejęła urządzenia od stołecznej Straży Miejskiej. - Z wykorzystaniem 22 fotoradarów ujawniono do tej pory ok. 450 tys. naruszeń. Najwięcej przypadków niestosowania się do obowiązujących ograniczeń prędkości zarejestrowały fotoradary przy ul. Spacerowej (58,4 tys.), ul. Grójeckiej (kierunek centrum - 44,4 tys.) oraz na moście Gdańskim (40 tys.) - podsumowała Niżniak.