Miesiąc z fotoradarami na moście Poniatowskiego. Zarejestrowały już ponad 12 tysięcy zdarzeń

Dwa fotoradary mają zniknąć do końca 2023 roku

Przekazał też, że nie widzi przeszkód w użytkowaniu fotoradarów. Wówczas Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (to jednostka GITD) przejęło urządzenia i włączyło do ogólnopolskiej sieci fotoradarowej. GITD nadzoruje fotoradary od 2016 roku, kiedy to strażom miejskich i gminnym odebrano uprawnienia do prowadzenia takiej kontroli.