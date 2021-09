Połowa fotoradarów na moście Poniatowskiego już działa. Posypią się mandaty

We wtorek zakończyły się testy trzech z sześciu fotoradarów na moście Poniatowskiego. Urządzenia robią zdjęcia kierowcom łamiącym przepisy. W ciągu niecałej doby zarejestrowały ponad 330 takich naruszeń.

Jak poinformowała rzeczniczka prasowa Generalnego Inspektoratu Transportu Drogowego Monika Niżniak, trzy fotoradary zostały włączone we wtorek po południu. W ciągu pierwszych godzin pracy, urządzenia te zarejestrowały ponad 330 wykroczeń. - Średnia prędkość to 18 kilometrów na godzinę więcej niż dopuszczają przepisy - poinformowała nas Niżniak. Jak dodała rzeczniczka, obecnie włączone są trzy z sześciu fotoradarów.

Działają trzy z sześciu

Fotoradary pracują przez całą dobę, mierząc prędkość pojazdów jadących wszystkimi pasami jezdni. Pomiary są prowadzone w obu kierunkach ruchu. Monika Niżniak podkreśliła, że kierowcy powinni pamiętać, że po nowelizacji przepisów ruchu drogowego, ograniczenie prędkości w obszarze zabudowanym do 50 kilometrów na godzinę obowiązuje przez całą dobę.

O podłączeniu fotoradarów do Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) Niżniak poinformowała w piątek. Przez kolejne trzy dni prowadzono testy weryfikujące prawidłowość wykonywanych pomiarów.

Opinia konserwatora zabytków

Fotoradary na moście Poniatowskiego były gotowe do działania już od połowy maja, jednak inspekcja zwlekała z ich uruchomieniem ze względu na kontrolę Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W swoim stanowisku konserwator przekazał, że nie widzi przeszkód w użytkowaniu fotoradarów. Wówczas CANARD podjęło działania, aby przejąć urządzenia i włączyć je do ogólnopolskiej sieci fotoradarowej. W przypadku dwóch fotoradarów ustawionych przy kamiennych ławach doszło do sporu pomiędzy ZDM a konserwatorem. Zgodnie z zaleceniami konserwatora urządzenia te mają zostać zdemontowane do 1 grudnia 2023 roku.