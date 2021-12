Nowe fotele w wybranych tramwajach i autobusach. ZTM testuje obicia z ekoskóry

Dwa tramwaje z nowymi siedzeniami wyjechały na tory w czwartkowe popołudnie. Obicia z ekoskóry znaleźć można w dwóch Swingach o numerach taborowych 3124 i 3136, które kursują na trasach linii 2 oraz 17. W najbliższych dniach kursowanie zacznie także trzeci skład z odmienionymi fotelami - jego numer taborowy to 3139. Docelowo w ciągu kilku tygodni pojawią się one w dziesięciu tramwajach: pięciu Swingach i pięciu pochodnych składach typu 105N.

Zarząd Transportu Miejskiego wyjaśnia, że jest to kolejny etap testowania nowych siedzeń w pojazdach Warszawskiego Transportu Publicznego. Wcześniej fotele z ekoskóry pojawiły się w czterech autobusach kursujących po stolicy i Łomiankach. Pasażerowie mogą natknąć się na nie w 18-metrowych solarisach o numerach taborowych 5409 i 5457. Pojazdy obsługują kilka linii: 114, 160, 190, 185, 500, 509, 527, tak by jak najwięcej osób mogło przetestować nowe tapicerki. Dwa kolejne pojazdy do 12-metrowe solarisy Komunikacji Miejskiej Łomianki, które obsługują trasy linii 110, 150 i 250.