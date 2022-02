Z powalonego drzewa wydobywały się "przerażające piski". Nietoperzom pomogli strażnicy miejscy

Do nietypowej akcji ratunkowej doszło na Bemowie. Silny wiatr powalił jedno z wysokich drzew rosnących nad fosą na terenie fortu Bema. Pech chciał, że w dziupli tego drzewa zimowały dwa nietoperze. Ich przerażające piski usłyszała spacerująca tam działaczka Fundacji Ptasi Patrol.

Plaster po plastrze

Powiadomiony ekopatrol stwierdził, że piski dochodzą z dziupli, do której wnętrza nie było dostępu. - Aby dostać się do uwięzionych tam zwierząt, kierowniczka ekopatrolu zdecydowała się odcinać po kawałku spróchniały wewnątrz pień. Funkcjonariuszka plaster po plastrze ostrożnie odcinała fragmenty pnia, aż wreszcie dotarła do dziupli - powiedział Jerzy Jabraszko ze Straży Miejskiej.