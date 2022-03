"Florentynkę" 78 lat temu zrabowali hitlerowcy. Policjanci namierzyli obraz na aukcji

Kilka dni temu "Florentynka" miała zostać zlicytowana na aukcji w Warszawie. Obraz od lat figurował w rejestrach dzieł zaginionych. Policjanci zapobiegli jego sprzedaży. Teraz wyjaśniają, jakim sposobem wszedł w posiadanie osoby, która przekazała go do domu aukcyjnego.

"Florentynka" to określenie dzieła Edwarda Okunia, jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego modernizmu, które oryginalnie zatytułowane zostało "Donzella". Zwyczajowa nazwa obrazu nawiązywała do pochodzenia przedstawionej na nim kobiety - Compiuty Donzelli, uznawanej za pierwszą poetkę, tworzącą w języku włoskim w XIII-wiecznej Florencji. Obraz powstał w 1910 roku. Policja podaje, że od 78 lat figurował jako utracony, ponieważ pod koniec II wojny światowej Niemcy zrabowali go z warszawskiej galerii sztuki.