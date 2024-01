Finał WOŚP już w niedzielę na błoniach stadionu. Miasto uruchomi specjalne autobusy

32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już w niedzielę. Scena, miasteczko i główne studio WOŚP staną na błoniach PGE Narodowego. Wystartuje też bieg "Policz się z cukrzycą". Będzie się wiązał ze zmianami w organizacji ruchu.

Warszawski Transport Publiczny uruchomi specjalne linie. Dzięki współpracy Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej z Zarządem Transportu Miejskiego w niedzielę ulicami Pragi-Południe i Pragi-Północ pojadą autobusy specjalnej linii 32A, a ulicę Wiatraczną z Kołem połączy linia tramwajowa 32T. Pojazdy obu linii zatrzymają się przy alei Zielenieckiej, dzięki czemu każdy wygodnie dojedzie do miasteczka WOŚP na błoniach PGE Narodowego. Przejazd specjalnymi liniami będzie bezpłatny, a w pojazdach pieniądze dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będą zbierać wolontariuszki i wolontariusze.

Gdzie nie będzie można zaparkować?

W tym roku główna scena finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy stanie na błoniach PGE Narodowego. To właśnie tam wystąpią takie zespoły jak: Golden Life, Kwiat Jabłoni, Tulia czy Enej, a także Zalewski i LemON. Przygotowania do finału już się rozpoczęły.

Na całych błoniach wprowadzony został zakaz parkowania. Część ograniczeń przy drogach wewnętrznych – na północy i południu– będzie obowiązywała jedynie do poniedziałku, 29 stycznia. Dłużej, bo do czwartku, 1 lutego (do końca dnia) nie będzie można parkować obok nasypu kolejowego i stacji Stadion oraz od strony alei Zielenieckiej. Centralna część parkingu będzie niedostępna dla kierowców do soboty, 10 lutego, do końca dnia.

Zarówno w sobotę, jak i niedzielę, 27 i 28 stycznia, nie będzie można wjechać w rejon miasteczka WOŚP. Zakazy wjazdu zostaną ustawione zarówno od strony ulicy Zamoyskiego, Sokolej, jak i Wybrzeża Szczecińskiego u zbiegu z Siwca.

Bieg "Policz się z cukrzycą"

Większe ograniczenia w ruchu będą wprowadzone w niedzielę – w czasie 18. Warszawskiego Biegu WOŚP "Policz się z cukrzycą". Jego uczestnicy wystartują o godzinie 11:40 z serca miasteczka WOŚP, usytuowanego nieopodal stacji PKP Warszawa Stadion. Biegacze do pokonania będą mieli pięciokilometrową trasę poprowadzoną ulicami: Sokolą, Zamoście, przez most Świętokrzyski (zawrotka przy Wybrzeżu Kościuszkowskim), Wybrzeżem Szczecińskim, Siwca do mety na błoniach PGE Narodowego.

W związku z biegiem o godzinie 11:00 zamknięte zostaną ulice Sokola i Zamoście (od Zamoyskiego do Wybrzeża Szczecińskiego), Wybrzeże Helskie i Wybrzeże Szczecińskie (od ulicy Okrzei do łącznic z mostem Poniatowskiego), Wybrzeże Kościuszkowskie (od Zajęczej do Tamki), Tamka (od Dobrej do Wybrzeża Kościuszkowskiego), a także most Świętokrzyski. Ruch na tych drogach zostanie wznowiony o godzinie 14:00.

Z powodu biegu na trasy objazdowe zostaną skierowane autobusy linii: 102, 125, 202, 146, 147, 162 (w obu kierunkach), 118 (tylko w kierunku Mariensztatu) i 127 (tylko w kierunku Browarnej).

Jak wrócić?

Wieczorem błonia stadionu zapełnią się ludźmi, którzy będą chcieli uczestniczyć w "Światełku do nieba". Wracającym do domów ratusz poleca skorzystanie z komunikacji miejskiej.

Od 19:30 będą jeździły dodatkowe autobusy linii 509: w kierunku Gocławia z przystanku Rondo Waszyngtona 03 i Winnicy z przystanku Rondo Waszyngtona 04. Z pętli Al. Zieleniecka ruszą też dodatkowe tramwaje. Składy linii 7, z przystanku Al. Zieleniecka 11, pojadą w kierunku Placu Narutowicza. Dla tramwajów linii 26 jadących w kierunku PKP Wola (Wolska) pierwszym przystankiem będzie Al. Zieleniecka 05.

Miejskie licytacje dla WOŚP

Jak podkreślił ratusz, Warszawa tradycyjnie, bardzo aktywnie włącza się w działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku oprócz głośnika z Sali Kongresowej od prezydenta Rafała Trzaskowskiego, do wylicytowania jest także szereg przedmiotów i atrakcji przygotowanych przez Warszawski Transport Publiczny i miejskie spółki komunikacyjne.

Wśród nich są m.in. dzień w sercu WTP, czyli Zarządzie Transportu Miejskiego, łóżko inspirowane Ikarusami od Miejskich Zakładów Autobusowych, przejazd symulatorem pociągu podziemnej kolei od Metra Warszawskiego, grafika z ulubionym wagonem od Tramwajów Warszawskich, a także zwiedzanie bocznicy kolejowej od Szybkiej Kolei Miejskiej i Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie. W tym roku KMKM licytuje także przejazd wybranym zabytkowym autobusem.

