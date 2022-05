Trzeci mecz o koszykarskie mistrzostwo Polski. Biletów brak, ale będzie strefa kibica

Pierwszy mecz finałowy został rozegrany we wrocławskiej Hali Stulecia we wtorek. To było ciekawe spotkanie, które ostatecznie miejscowi wygrali 76:72. Drugie starcie - z konieczności rozegrane we wrocławskiej hali Orbita - odbyło się w czwartek 19. Tym razem wrocławianie gonili wynik, ale Legia zdołała wygrać 88:85. Teraz czas na dwa mecze w Warszawie: w niedzielę i wtorek. Gra toczy się do czterech wygranych spotkań.