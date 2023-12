Będzie film o odbudowie Pałacu Saskiego. Ma kosztować 10 milionów złotych, wystąpi w nim "światowa gwiazda"

czytaj dalej

Policjanci zwracają uwagę na groźne konsekwencje wychłodzenia organizmu. Mogą one doprowadzić do utraty życia lub zdrowia. Jak podkreślają policjanci, szczególnie narażeni są bezdomni, osoby starsze i nietrzeźwe. Apelują, by nie być obojętnym. "Pamiętajmy, jeden telefon może uratować czyjeś życie" - przypominają.