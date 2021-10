Dla ucha i dla ducha. Cztery wieczory z wyjątkową muzyką

Nie jest łatwe życie warszawskiego melomana. Nowy sezon zaczyna się jeszcze w wakacje festiwalem Chopin i jego Europa. Potem Warszawska Jesień dla fanów awangardy, na którą nakładają się Szalone Dni Muzyki dla miłośników klasyki (w tym roku Beethoven). Chwila oddechu i trzy tygodnie z narodowym kompozytorem podczas Konkursu Chopinowskiego. Jeszcze nie ucichły dyskusje po werdykcie jury , a już trzeba zajmować miejsce w Stodole, by sprawdzić co w jazzie piszczy. I podejmować trudne decyzje, bo tegoroczne Jazz Jamboree koliduje Muzyką Wiary -Muzyką Pokoju.

- Tamten rok uświadomił jedną ważną rzecz - że publiczność w przestrzeni tworzy wartość niezbywalną. Po jednej stronie byli muzycy, którzy przyszli do pracy (owszem świetni, ale jednak), a pod drugiej siedzieli technicy - operatorzy, dźwiękowcy - którzy również przyszli do pracy. Dopiero, kiedy artyści mogą spojrzeć w oczy słuchaczom, wyrastają im skrzydła - opowiada Miron Zajfert, dyrektor artystyczny festiwalu.

Duchowość i muzyka

- Festiwal jest poszukiwaniem uniwersalnych kodów kulturowych, kierowanych w stronę najwyższą. To festiwal muzyki XXI wieku: raz radykalnej i burzącej ściany, raz grzecznej i usypiającej. W tym tyglu mieści się całe spektrum świata muzyki improwizowanej z lekkim zwrotem w kierunku muzyki poważnej, z nutką tego co można nazwać folkiem - wyjaśnia Zajfert. Muzyka Wiary, Muzyka Pokoju od początku stara się budować program z tego co nowe: zamówione na festiwal i na nim zagrane. Często tylko ten jeden raz.

Wyjątkowe miejsca

Atrakcją pierwszego koncertu będzie także sama lokalizacja - sala Nowa Miodowa w zespole szkół muzycznych przy Racławickiej. Otwarta ledwie kilka tygodni temu wydaje się wprost stworzona do akustycznych kompozycji Arvo Pärta, estońskiego twórcy muzyki sakralnej. W piątek zabrzmią w nieoczywistych interpretacjach muzyków łączących światy muzyki klasycznej i jazzu: Lutosławski Quartet, pianisty Dominika Wani oraz śpiewaczki Anny Lobedan. – To muzyka udanie nawiązująca do klimatów średniowiecznych, ascetycznych, ale zarazem niesłychanie współczesna, udanie odwołująca się do naszej dzisiejszej wrażliwości – zachwala Miron Zajfert.