Powroty, nadzieje, wibracje. Starówka wypełni się muzyką

Melodyjne motywy z włoskich filmów, jazzrockowe uderzenie, swingująca wokalistyka. Współczesny jazz ma wiele twarzy, wiele z nich będzie można obejrzeć na Rynku Starego Miasta. W każdą sobotę lipca i sierpnia będą się tu odbywać koncerty w ramach festiwalu Jazz Na Starówce.

Festiwal otworzy jedna z najbardziej znanych dam polskiego jazzu Ewa Bem. W ubiegłym roku wokalistka wróciła na scenę po kilkuletniej przerwie po śmierci ukochanej córki. Na Starówce zagra z zespołem pianisty Andrzeja Jagodzińskiego. - Sam jestem zdziwiony, ale Ewa Bem nigdy wcześniej nie występowała na festiwalu. Chyba nie było klimatu, a potem długo nie koncertowała z powodu osobistej tragedii… Wystąpi z materiałem przygotowanym specjalnie na ten koncert z Andrzejem Jagodzińskim. Myślę, że stworzą świetny swingowy komplet, godny otwarcia festiwalu i Starówki - mówi nam Krzysztof Wojciechowski, dyrektor Jazzu Na Starówce.

Idąc polskim tropem, w programie znajdujemy także Kacpra Smolińskiego, młodego wirtuoza harmonijki ustnej, czyli instrumentu w jazzie niezwykle rzadkiego (ale na Rynku Starego Miasta usłyszymy ją aż dwa razy, o czym potem).

"Rozpłynęli się" w latach 80. W jakiej są formie?

- Chcieliśmy też przypomnieć projekty muzyczne popularne w latach 80., które potem z różnych względów się rozpłynęły. Mam tu na myśli Heavy Metal Sextet i Young Power New Edition. Oni pokażą, jak się kiedyś grało, ale zrobią to w nowej formule - zapowiada Wojciechowski. Trzon Heavy Metal Sextet tworzą basista Mariusz Bogdanowicz, saksofonista Janusz Kowalski i perkusista Mirosław Sitkowski, towarzyszą im dopraszani muzycy młodszego pokolenia. Efektem będzie solidna dawka energetycznego fusion. Young Power New Edition to z kolei zespół z rejonów jazz rocka założony przez znanego flecistę Krzysztofa Popka. Obok niego w kilkunastoosobowym składzie znaleźli się m.in. Jorgos Skolias (wokal), Włodzimierz Kinior Kiniorski (saksofon), Ziut Gralak (trąbka).

Listę polskich wykonawców tegorocznej edycji festiwalu zamyka Marcin Wasilewski Trio, czyli numer jeden, jeśli chodzi o jazzowe produkty eksportowe z etykietką "made in Poland". Pod okiem Syrenki grali nieraz, mnie najbardziej utkwił w pamięci koncert z Tomaszem Stańką po wydaniu płyty "Soul Of Thing", od której zaczęło się 15 lat wspaniałej współpracy trio z trębaczem. - Nie wiem, jak to ująć, ale Marcin to dla mnie namiastka poziomu kultury jazzowej, który reprezentował Tomek. Cały czas gdzieś wibruje mi to, co razem nagrali - opowiada mój rozmówca.

Morricone i Rota w jazzowych interpretacjach

Jednak festiwal z ambicjami nie może się obejść bez zespołów z zagranicy. Ze Stanów Zjednoczonych przyleci akustyczne trio Emmeta Cohena. Organizatorzy piszą o nim tak: "Mając zaledwie 31 lat, stał się punktem odniesienia dla przyszłych pokoleń muzyków jazzowych. Wszechstronny, utytułowany amerykański pianista jazzowy i kompozytor jest jedną z najważniejszych postaci artystycznych swojego pokolenia nowojorskiej sceny jazzowej". - Myślę, że ten facet stoi u progu wielkiej kariery. Widać, że ma poważanie u największych muzyków gatunku. A jednocześnie jest w stanie zachwycić słuchaczy, którzy z jazzem nie mają nic wspólnego. Zrobi show, uważam, że to będzie czarny koń festiwalu - cieszy się Wojciechowski.

Emmet Cohen Trio wystąpi dopiero drugi raz w Polsce, natomiast po raz pierwszy zagra nad Wisłą Denys Baptiste Quartet, zespół saksofonisty sięgającego mocno do jazzowych korzeni. Dzięki wsparciu z Austriackiego Forum Kultury na Starówce pojawi się kwartet Flip Philipp & Bertl Mayer Quartet. Pierwszy jest wirtuozem wibrafonu, drugi mistrzem harmonijki ustnej. - Ale gra zupełnie inną techniką niż Kacper Smoliński. Kto zaliczy oba koncerty, będzie mógł to sobie skonfrontować - zachęca dyrektor festiwalu. - Austriackie Forum Kultury dało nam wolną rękę w wyborze artysty. To był bardzo przemyślany wybór - dodaje.

Z kolei przy zaangażowaniu Włoskiego Instytutu Kultury udało się zaprosić saksofonistę Rosario Giulianiego i akordeonistę Luciana Biondiniego. Czego się spodziewać w finale festiwalu? Tytuł projektu "Cinema Italia" sygnalizuje, że tematów filmowych Ennia Morricone i Nina Roty. Melodyjnych, ponadczasowych, przystępnych.

Koncerty odbywają się w każdą sobotę lipca i sierpnia od godziny 19 na Rynku Starego Miasta. Wszystkie są darmowe. Program:

2 lipca - Ewa Bem & Andrzej Jagodziński Quartet 9 lipca - Emmet Cohen Trio 16 lipca - Kacper Smoliński Quintet 23 lipca - Heavy Metal Sextet 30 lipca - Denys Baptiste Quartet 6 sierpnia - Young Power New Edition 13 sierpnia - Flip Philipp & Bertl Mayer Quartet 20 sierpnia - Marcin Wasilewski Trio 27 sierpnia - Rosario Giuliani Quartet & Luciano Biondini

Autor:Piotr Bakalarski

Źródło: tvnwarszawa.pl