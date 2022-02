Ferie zimowe 2022. Placówki edukacyjne działające w ramach akcji "Zima w mieście" bez ognisk COVID-19

W województwie mazowieckim trwają ferie zimowe. Pomimo pandemii COVID-19 stołeczny ratusz zorganizował akcję "Zima w mieście", podczas której uczniowie mogą skorzystać z oferty zajęć organizowanych przez miejskie instytucje. Przedstawicielka urzędu miasta zapewniła, że do tej pory w żadnej z placówek, gdzie odbywają się zajęcia, nie stwierdzono ogniska zakażeń SARS-CoV-2.

- Do tej pory żadna Feryjna Placówka Edukacyjna w ramach akcji "Zima w Mieście" nie została zamknięta z powodu COVID-19 - powiedziała w środę Marzena Wojewódzka, zastępca rzecznika stołecznego ratusza.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę o 56 051 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Resort przekazał, że zmarło 318 osób chorujących na COVID-19. W województwie mazowieckim potwierdzono 7608 zakażeń. Natomiast w Warszawie w ciągu doby infekcję zdiagnozowano u kolejnych 2966 osób, zmarło pięciu chorych. To czwarty najwyższy dobowy przyrost zakażeń w stolicy od początku pandemii.

"Zima w mieście" według wytycznych MEiN, MZ i GIS

Ferie zimowe w województwie mazowieckim rozpoczęły się 31 stycznia i potrwają do 13 lutego. Na ten czas w ramach akcji "Zima w mieście" stołeczny ratusz przygotował dla uczniów ofertę zajęć edukacyjnych zapewnianych przez ośrodki sportu i rekreacji, miejskie biura i urzędy dzielnic, szkoły oraz organizacje pozarządowe działające w obszarach edukacji, sportu i rekreacji, turystyki i kultury.

Dzieci mają opiekę w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych przez pięć dni w tygodniu, w godzinach od 7,8 do 16,17. Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę. Opłata wynosi 15 zł dziennie za dwa posiłki, w tym jeden ciepły oraz 35 zł dziennie za opiekę.

Warszawska akcja "Zima w Mieście" 2022 organizowana jest w formie półkolonii zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022. "Te wytyczne to jedyne narzędzie, którym dysponujemy" - przekazał stołeczny ratusz.

Zgodnie z zaleceniami ograniczone do niezbędnego minimum jest przebywanie w FPE osób z zewnątrz, ograniczony jest kontakt z osobami postronnymi, minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć w pomieszczeniu jest nie mniejsza niż 3,5 mkw. na 1 osobę, przebywanie w miejscach ogólnodostępnych, w tym typowych dla wypoczynku zimowego odbywa się z ograniczonym bezpośrednim kontaktem z osobami trzecimi, np. przez wyznaczenie przestrzeni dla grupy, dla osób zatrudnionych podczas wypoczynku, a także uczestników, jeżeli rodzice tego nie zrobili, zapewnione będą indywidualne środki ochrony osobistej, w tym maseczki jednorazowe, środki do dezynfekcji rąk.