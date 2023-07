Fatalne wyniki kontroli na Warszawskim Węźle Kolejowym. Liczne uchybienia, groźba kar pieniężnych

Tuż po wprowadzeniu marcowej korekty rozkładu jazdy doszło do co najmniej kilku incydentów, w których dyżurni ruchu skierowali pociąg na niewłaściwy tor .

Trzy kontrole

Pod koniec marca zostało zwołane posiedzenie zespołu odpowiedzialnego za monitorowanie bezpieczeństwa z udziałem zarządcy infrastruktury oraz przewoźników Kolei Mazowieckich i Szybkiej Kolei Miejskiej. "Każdy z tych podmiotów został wezwany do przedstawienia szczegółowych wyjaśnień w zakresie oceny ryzyka przed wdrożeniem korekty rozkładu jazdy oraz do przekazania informacji o skuteczności przyjętych przez spółki środków bezpieczeństwa" - wyjaśnił Frankowski.

Szereg nieprawidłowości

Wyniki tych kontroli okazały się dla PKP PLK miażdżące. Kontrolerzy wykazali szereg uchybień. Było to m.in. błędy popełnione przez dyżurnych ruchu i nieprawidłowości związane z ergonomią ich pracy, nieprawidłowości związane z nadzorem dokumentacji posterunków ruchu i zarządzaniem kompetencjami. Ponadto UTK wykrył nieprawidłowe wykorzystanie narzędzi systemu zarządzania bezpieczeństwem. Stwierdził też, że przydzielone przewoźnikom trasy pociągów były nierealne do wykorzystania.

W wystąpieniach pokontrolnych spółka PKP PLK została zobowiązana do usunięcia wykazanych nieprawidłowości. Termin wyznaczono na 31 lipca. "Dodatkowo zobowiązano zarządcę m.in. do: szczegółowego harmonogramu wdrażania rozwiązań teleinformatycznych na stacji Warszawa Zachodnia, polegających na uzależnieniu skierowania pociągu od aktualnego rozkładu jazdy i w konsekwencji ograniczających zawodność dyżurnego ruchu w prowadzeniu ruchu kolejowego na stacji (...) i raportowanie wyników procesu monitorowania skuteczności podejmowanych działań w cyklu miesięcznym" - podał Frankowski.

Spółka PKP PLK zagrożona karami pieniężnymi

To nie koniec konsekwencji. "9 czerwca 2023 r. wobec PKP PLK zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej za niepodanie zmiany rozkładu jazdy dla przewozu osób, do publicznej wiadomości" - wskazał rzecznik UTK. Chodzi o niepodanie do wiadomości zmian rozkładu jazdy pociągów odjeżdżających z Warszawy Zachodniej w formie ogłoszenia na stacji oraz na Portalu Pasażera w ustawowych terminach. W myśl artykułu 66 ustęp 2 Ustawy o transporcie kolejowym to postępowanie może zakończyć się nałożeniem na PKP PLK kary pieniężnej w wysokości 2 procent rocznego przychodu.