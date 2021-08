Dostawali fałszywe SMS-y od dostawcy prądu. Stracili prawie pół miliona złotych

Niemal pół miliona złotych mieli zdaniem policji wyłudzić trzej obywatele Gruzji, podszywający się pod firmę dostarczającą energię. Oszuści wysyłali SMS-y z komunikatami o konieczności dopłaty do rachunku i linkiem do fałszywej strony bankowej. W ten sposób zdobywali dane logowania klientów. Pokrzywdzeni złożyli dotychczas 170 zawiadomień w tej sprawie.

Działalność podejrzanych prześledzili policjanci z Biura do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji. Z ich ustaleń wynika, trzech mężczyzn od czerwca do chwili zatrzymania wysłało ponad 350 tysięcy wiadomości SMS, wykorzystując do tego ponad 1900 kart SIM. Grupa podszywała się pod jednego z dużych dostawców energii. "Wiadomości SMS zawierały informację o konieczności dopłaty do rachunku za energię elektryczną oraz link do płatności przekierowujący na fałszywą stronę banku. W ten sposób oszuści wyłudzali dane umożliwiające logowania do systemów bankowości elektronicznej" - czytamy w komunikacie policji.