W bagażu miał "przedmiot przypominający granat". Ewakuowano Lotnisko Chopina

W poniedziałek o godzinie 15 Lotnisko Chopina zostało ewakuowane z powodu przedmiotu znalezionego w walizce pasażera. Pirotechnicy zabezpieczyli bagaż i przewieźli go w bezpieczne miejsce. Przed godziną 16 lotnisko wróciło do normalnego funkcjonowania.

- Przeszukano bagaż należący do obywatela RPA, który podróżował do Dubaju. Ze wstępnych informacji wynika, że w bagażu podręcznym wykryto części przypominające broń - przedmiot przypominający kształtem granat - przekazała nam kpt. Dagmara Bielec ze Straży Granicznej. - Ewakuowano terminal C, D, E. Pirotechnicy prowadzili akcję, zabezpieczyli bagaż i przewieźli go w bezpieczne miejsce - dodała.