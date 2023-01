Kierowcy mogą już korzystać z nowej estakady

- Po godzinie 5 otwarto estakadę na skrzyżowaniu ulic Marsa i Żołnierskiej - przekazał wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski. Przed godziną 11 przy oddanej dziś do użytku estakadzie zaplanowano konferencję z udziałem prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz burmistrza Rembertowa Macieja Iwanickiego.

Przez lata kierowcy tkwili w korkach

Po latach problemów i opoźnień udało się doprowadzić do końca budowę drugiego wiaduktu nad skrzyżowaniem obu ulic. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta pozwolenie nadzoru budowlanego na otwarcie estakady w kierunku centrum dostał w piątek.

Liczący prawie 600 metrów wiadukt ułatwia jazdę mieszkańcom Rembertowa, Wesołej i podwarszawskich miejscowości – od lat kierowcy jadący do Warszawy stali tam w korkach, szczególnie w porannym szczycie.

Ostatni etap modernizacji Marsa i Żołnierskiej

Rozpoczęta w lipcu 2021 roku budowa estakady była trzecim i ostatnim etapem modernizacji Marsa i Żołnierskiej od Naddnieprzańskiej do granicy miasta. Ułatwi wjazd mieszkańcom Rembertowa, Wesołej i podwarszawskich miejscowości.

We wrześniu 2019 roku zakończył się drugi etap przebudowy ciągu ulic Marsa i Żołnierskiej. Nie rozwiązało to jednak problemów wciąż korkującego się skrzyżowania. Jak informowaliśmy już na tvnwarszawa.pl, wiaduktu w kierunku Trasy Siekierkowskiej nie udało się wybudować od razu z powodu sporu miasta z Instytutem Prymasa Wyszyńskiego. Chodziło o zdjęcie ochrony konserwatorskiej z fragmentu działki pod estakadą. Ostatecznie doszło jednak do porozumienia.