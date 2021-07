Skończyły się prace w Elizeum, książęcej loży "dla przyjaciół i pięknych dam"

Podczas prac prowadzonych w warszawskim Elizeum odkryto górne wejście do konstrukcji - poinformowało Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków. Znajdująca się w parku Rydza-Śmigłego budowla skrywa wiele tajemnic, które stopniowo są odkrywane.

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków poinformowało, że podczas niedawno zakończonych prac odkryto górne wejście do Elizeum. Skrywająca wiele tajemnic budowla z XVIII wieku znajduje się w parku Rydza-Śmigłego przy Książęcej. Po odsłonięciu częściowo zasypanego wejścia do podziemnej groty wykonano konieczne przemurowania oraz zamontowano kratę i wewnętrzne stalowe drzwi, które mają być zamykane na zimę. Odsłonięcie górnego wejścia poprawi z kolei cyrkulację powietrza, co będzie miało korzystny wpływ na klimat obiektu, w którym panuje spore zawilgocenie.