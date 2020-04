eduwarszawa.pl: kilka narzędzi w jednym miejscu i nauka poprzez Minecraft

Stołeczny ratusz przygotował dla uczniów, nauczycieli i rodziców cyfrową platformę do nauki zdalnej. Pilotaż ruszy za kilka dni. Na pierwszy ogień pójdzie około 13 tysięcy uczniów i 1300 nauczycieli.

Pierwszy miesiąc zdalnego nauczania za nami. Na piątkowej konferencji prasowej prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował o starcie pilotażowego programu eduwarszawa.pl, która - w zamyśle urzędników - ułatwi zdalną naukę. - Wprowadzamy specjalną platformę do zajęć internetowych w warszawskich szkołach, by w tych trudnych czasach zapewnić ułatwienia w prowadzeniu lekcji. Pracowaliśmy nad tym jeszcze przed rozpoczęciem epidemii, ale teraz nabrało to nowego znaczenia. Chcemy ten proces ułatwić - zaznaczył Trzaskowski i dodał, że przy tworzeniu platformy miasto współpracowało z firmą Microsoft.

20 szkół z pięciu dzielnic

Program ma być wdrażany w kilku etapach. Do pilotażu ratusz wybrał te szkoły, które już teraz są najlepiej przygotowane pod względem technologicznym. Chodzi o 20 placówek z pięciu dzielnic: Pragi Południe, Wawra, Targówka, Żoliborza i Ursynowa. Łącznie uczy się tam około 13 tysięcy uczniów i pracuje 1300 nauczycieli. - Jeśli system okaże się w pełni efektywny, zakładamy włączenie wszystkich warszawskich szkół i pozostałych placówek - zapowiedział prezydent i wyraził nadzieję, że uda się to zrobić do końca czerwca 2021 roku. Mowa o około 208 tysiącach uczniów i 30 tysiącach nauczycieli.

Odpowiedzialna za edukację w stołecznym ratuszu wiceprezydent Renata Kaznowska, zwróciła z kolei uwagę, że prace nad uruchomieniem platformy trwały już od 2008 roku. - To największy taki projekt w Polsce - zaznaczyła. - Firma Microsoft będzie wdrażać Microsoft 365, który połączy pocztę elektroniczną z e-dziennikiem, arkuszem organizacji szkoły oraz systemem rekrutacji. Pozwoli to na pracę grupową, przekazywanie sobie treści, publikowanie materiałów edukacyjnych do nauki zdalnej czy korzystanie z cyfrowej tablicy - wymieniała.

Kaznowska poinformowała również, że nauczyciele nie zostaną pozostawieni sami sobie. Mają szkolić się pod okiem specjalistów z Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. - Mamy świadomość, że nie wszyscy pracują na komputerach i znają oprogramowanie, więc będziemy przygotować ich do pracy na tej platformie - zaznaczyła wiceprezydent.

Nauka poprzez zabawę

W zachęcaniu do współpracy i rozwijaniu kreatywności uczniów ma pomóc między innymi przygotowana specjalnie dla szkół wersja popularnej gry Minecraft: Education Edition. Dzięki dodatkowi CodeBuilder uczniowie będą mogli programować jej elementy.

