Nie żyje Edmund Baranowski, "Jur" ze zgrupowania "Radosław"

Akcje sabotażowe i udział w Powstaniu

Edmund Baranowski urodził się 22 września 1925 roku. Do ZWZ-AK dołączył w czerwcu 1941. Najpierw był żołnierzem III Obwodu "Waligóra", potem przeszedł do zgrupowania "Radosław", gdzie należał do batalionu "Miotła" i plutonu Powstańczych Oddziałów Specjalnych "Jerzyki". Przed Powstaniem Warszawskim, jak czytamy w biogramie na stronie Muzeum Powstania Warszawskiego, brał udział w akcjach sabotażowych na terenie Zakładów Philipsa, których celem było uszkadzanie produkowanej tam aparatury przeznaczonej dla niemieckich U-Bootów i lotnictwa. Ukończył też tajną podchorążówkę.

Jego udział w powstaniu rozpoczął się na Woli. Ale, jak wspominał Baranowski w jednej z rozmów z TVN24, najtrudniejszych wyborów musiał dokonywać na Starym Mieście. - Pamiętam jeszcze jak ci, którzy tu zostawali, obserwowali nasz wymarsz i zwracali się do nas: "koledzy, nie zostawiajcie nas". Ale musieli zostać, to były ciężkie przypadki - przyznawał z bólem.

Od 12 sierpnia 1944 roku należał do batalionu "Czata 49" - plutonu "Jerzyki", od 3 września 1944 r. do kompanii porucznika "Szczęsnego" - plutonu "Jerzyki". Przeszedł szlak bojowy od Woli przez Stare Miasto, skąd kanałami ewakuował się do Śródmieścia Północnego, potem walczył w Śródmieściu Południowym. Został ranny 15 września 1944 roku. Po powstaniu trafił do niemieckiej niewoli.