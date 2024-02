Warszawskie drogi źle zniosły zimę. W miesiąc drogowcy załatali ponad 1300 dziur

Wyjątkowo duża liczba dni z temperaturą w okolicach zero poważnie wpłynęła na stan warszawskich ulic. Drogowcy ledwo nadążają z łataniem dziur. Tylko w styczniu pracowali w ponad 1300 lokalizacjach. Tak źle nie było od lat.

Przejście przez zero - sformułowanie, które mrozi drogowców. Im więcej dni z temperaturą oscylującą wokół zera, tym więcej pracy, kiedy mrozy zelżeją. Wahania temperatury w ciągu doby to ich zmora. Najgorzej, kiedy za dnia jest powyżej zera i pada. Gdy nocą chwyci mróz zgromadzona w spękaniach woda rozsadza nawierzchnię. "Im częściej dochodzi do wahań, tym szybciej postępuje proces degradacji, potęgowany przez przejeżdżające samochody" - tłumaczą drogowcy.