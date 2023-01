Dziki chodziły między autami. "Polubiły tę okolicę, nie boją się przejść przez ulicę"

To nie pierwszy raz, kiedy informowaliśmy o dzikach na Białołęce. Zwierzęta pojawiały się często w tej okolicy jeszcze we wrześniu, co potwierdzał nam urząd dzielnicy. Wówczas wpływało nawet kilkanaście zgłoszeń o pojawieniu się tych zwierząt. Między innymi w Parku Magiczna zniszczyły dużą część trawnika. Urzędnicy zaznaczali też, że zwiększona populacja dzików oraz wyrządzane przez nie szkody to problemy nie tylko Białołęki. Spośród warszawskich dzielnic borykają się z nimi także Wawer czy Wilanów, a zgłoszenia mieszkańców są przekazywane do Lasów Miejskich.