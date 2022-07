Dzik w mieście. Jak reagować?

Film wykonano w piątek przy Gwiaździstej. Widać na nim zwierzę, które przechadza się po terenie zielonym, prawdopodobnie szukając czegoś to jedzenia.

Ratusz wskazał kilka zasad, do których należy się stosować, aby uniknąć spotkania z dzikami. Mieszkańcy powinni utrzymywać czystość i porządek na terenie swoich nieruchomości. Nie wolno też wyrzucać żywności w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Kosze na śmieci w okolicy gospodarstw domowych powinny być zamykane, aby dzik zachęcony zapachem pożywienia nie mógł się do nich dostać.