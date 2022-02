Dziennikarz Mariusz Z. pozostanie w areszcie

We wtorek odbyło się posiedzenie Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie znanego dziennikarza, byłego redaktora naczelnego "Super Expressu" i "Przekroju" Mariusza Z. aresztowanego pod zarzutem gwałtu . - We wtorek na posiedzeniu sąd drugiej instancji uwzględnił zażalenie prokuratury na areszt warunkowy, podejrzany (Mariusz Z. – red.) nie będzie mógł wpłacić poręczenia majątkowego i tym samym zmienić tymczasowego aresztowania na nieizolacyjny środek zapobiegawczy - przekazała prokurator Aleksandra Skrzyniarz z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Usłyszał zarzut gwałtu

Mariusz Z. został zatrzymany w czwartek 13 stycznia. Tego samego dnia w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie usłyszał między innymi zarzut gwałtu. Następnego dnia były redaktor naczelny "Super Expressu" został doprowadzony do sądu na posiedzenie aresztowe. - Został zasądzony areszt na trzy miesiące, ale tak zwany warunkowy. To oznacza, że jeśli w ciągu dwóch tygodni, czyli do 28 stycznia pan wpłaci poręczenie majątkowe, zostanie wypuszczony z aresztu. Będziemy jednak skarżyć to postanowienie sądu - mówiła wówczas prokurator referent postępowania Natalia Zajc-Nowakowska.