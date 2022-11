Dzień Wszystkich Świętych na stołecznych cmentarzach

We wtorek w kościele katolickim obchodzone jest święto Wszystkich Świętych. Tradycyjnie tego dnia wspominamy swoich zmarłych bliskich. Sytuację na stołecznych cmentarzach tego dnia obserwuje nasz reporter.

We wtorek około godziny 9 w pobliżu Cmentarza Bródnowskiego był reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Szmelter. - Tymczasowa organizacja ruchu przy cmentarzu już funkcjonuje. Ulice wokół nekropolii są wyłączone z ruchu. W ciągach niektórych z nich zorganizowano płatne parkingi. Kosztują 10 złotych od samochodu. Jest też tymczasowy przystanek tramwajowy przy wejściu od ulicy Odrowąża - relacjonował. - Tłumów jeszcze nie ma, ale bramę cmentarza przekracza coraz więcej osób - dodał.

Wzmożony ruch przy trzech największych stołecznych cmentarzach: Północnym, Bródnowskim i Powązkowskim panował już w poniedziałek. Popołudniu parkingi w pobliżu nekropolii były całkowicie zapełnione. Na pobliskich ulicach tworzyły się korki. Dlatego miasto oraz policja zachęcają do korzystania z komunikacji miejskiej.

Linie cmentarne - jak dojechać na warszawskie nekropolie?

1 listopada na warszawskie ulicy wyjechały autobusy i tramwaje 25 dodatkowych linii. Niektóre z nich kursują z częstotliwością nawet co 1-2 minuty. Komunikacja miejska będzie miała priorytet w rejonie cmentarzy, dlatego miasto zachęca do pozostawienia samochodu w domu i skorzystania z komunikacji miejskiej. Część ze wspomnianych linii działa już od soboty.

Linie cmentarne 1 listopada kursują między godziną 7 a 19. Wyjątkiem są linie C11, C12 i C90 , które dowożą pasażerów w okolice Cmentarza Powązkowskiego. Wiele osób wybiera się tam na spacer już po zachodzie słońca, po odwiedzeniu rodzinnych grobów w innych rejonach Warszawy. Dlatego we wtorek, 1 listopada, autobusy te będą jeździły w godzinach 7 - 21.

Najczęstszą linią będzie C09 - autobusy, łączące węzeł Metro Młociny z bramą główną Cmentarza Północnego, podjeżdżają nawet co minutę. Autobusy linii C84 , kursujące między placem Narutowicza a Cmentarzem Północnym, kursują co około 2 minuty.

Częściej 1 listopada kursować będzie metro, które w okresie największego zainteresowania przejazdami odjeżdżać będzie co 2 minuty i 50 sekund na linii M1 i co 3 minuty na linii M2. W sumie, razem z normalnymi liniami autobusowymi i tramwajowymi, na stołeczne ulice wyjedzie niemal 1400 autobusów i 300 tramwajów. Do pracy ruszą też instruktorzy nadzoru ruchu i informatorzy.