Dzień Wszystkich Świętych na stołecznych cmentarzach

- Pożegnanie, żałoba oraz obecność na cmentarzach jest okazją do postawienia sobie pytań: "Po co żyję? Jakie to życie na ziemi ma sens? Do czego i do kogo zmierzam?" - powiedział metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz w homilii wygłoszonej podczas mszy w kościele św. Karola Boromeusza na Cmentarzu Powązkowskim.

W czasie liturgii za wstawiennictwem świętych polecał tych wszystkich, którzy w czasie pandemii odeszli z tego świata. Zaznaczył też, że uroczystość Wszystkich Świętych to dzień szczególnej radości: - Jest to dzień, kiedy wspominamy tych, którzy nigdy nie zostali kanonizowani i nie będą, ale po swoim dobrym, pięknym życiu złączonym z Jezusem tu na ziemi osiągnęli niebo, osiągnęli zbawienie.