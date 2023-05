Spektakle teatralne, parada miniparowozów, gry terenowe, "ptasie safari"

- Przygotowaliśmy szereg aktywności i bezpłatnych wydarzeń dla najmłodszych gości naszych ogrodów. Główną atrakcją dla całej rodziny będzie gra terenowa "Wytrop drzewa", w którą będzie można zagrać w łazienkowskich ogrodach od 1 do 4 czerwca - przekazała rzeczniczka prasowa placówki Agata Zawora. - Wystawimy także teatr ruchomych figur. W Dzień Dziecka na nowym placu zabaw od ulicy Parkowej odbędzie się otwarcie dziecięcej wystawy plenerowej. Prace plastyczne powstały w przestrzeni działań twórczych "Maluję" w Starej Kordegardzie. Będzie ona otwarta od 1 do 4 czerwca. Z kolei w drugi dzień czerwca w amfiteatrze łazienkowskiego placu zabaw Teatr Malabar Hotel zaprezentuje dzieciom pokaz teatru mechanicznego. W teatrze ruchomych figur dzieci obejrzą spektakl "Metamorfozy" z muzyką, przedstawiający mit o Dedalu i Ikarze - wyliczyła Zawora.

Kolejnym wydarzeniem organizowanym przez Muzeum Łazienki Królewskie będzie wieczór opowieści "W krainie pierzastego węża", który poprowadzą bajarze z grupy Karawana Opowieści w ogrodzie przy Podchorążówce. - Tym razem Muzeum Łazienki Królewskie zaprasza słuchaczy do Meksyku - kraju kolorów, pieśni i tańców. Z kolei naszych najmłodszych gości zapraszamy także na spacery przyrodnicze. Na pierwszym spacerze "Skrzydlaci przyjaciele", który odbędzie się 1 czerwca, przewodnik opowie dzieciom, jak odróżnić kaczkę od kaczorka oraz wyjaśni, które ptaki odlatują do ciepłych krajów, a które pozostają w Polsce na zimę - wyjaśniła Agata Zawora.

"Ptasie safari" w Wilanowie

- Wyruszymy spod Pompowni przy Jeziorze Wilanowskim i dotrzemy do najbardziej tajemniczej części parku. Tam będziemy obserwować liczne gatunki ptaków, które mieszkają w wilanowskich ogrodach, parku i Rezerwacie Przyrody Morysin. Na dzieci będą oczekiwać edukatorzy z ptasimi warsztatami oraz historycznymi grami i zabawami. Zorganizowaliśmy także warsztaty rysunku piór i jaj oraz ptasich maskotek. Młodzi artyści spróbują sił na warsztatach z tworzenia ptasich maskotek - przekazała kierowniczka działu komunikacji muzeum Elżbieta Grygiel. Podkreśliła, że na ponad stu ptasich mieszkańców można obserwować bezinwazyjnie w ich naturalnym środowisku. - Zapraszamy do Wilanowa na historyczne gry na świeżym powietrzu - bule, serso czy tryktraka - dodała.

Spektakle na Zamku Królewskim

Z kolei na 3 i 4 czerwca Zamek Królewski w Warszawie przygotował pokonkursową ekspozycję prac nadesłanych na konkurs plastyczny "Zamek w dziecięcej wyobraźni. Tu mówi Matejko". - Laureatów konkursu poznamy w trakcie gali 2 czerwca, do obejrzenia wszystkich prac zapraszamy w pierwszy weekend czerwca do Nowej Izby Poselskiej - poinformowała Paulina Szwed-Piestrzeniewicz, rzeczniczka prasowa Zamku Królewskiego. - 4 czerwca zapraszamy najmłodszych na orientalną podróż. Nowy cykl "Złoty ptak, czyli baśnie perskie" to kameralne spektakle oparte na motywach baśni perskich z udziałem aktorów Teatru Lalka, Anety Jucejko-Pałęckiej i Wojciecha Pałęckiego. Spektaklom towarzyszy muzyka autorstwa Grzegorza Turnaua wykonywana na żywo przez Anielę Blachurę i Kajetana Pałęckiego" - dodała.