Bielańska dzielnia przenosi się do większego lokalu. Niechciane przedmioty dostają tam nowe życie

Można zostawić tam niepotrzebną sukienkę, niechciany fotel albo książkę. W Dzielni.BL wszystkie przedmioty dostaną szansę na znalezienie nowego właściciela. Na Bielanach jest już kilkanaście miejsc, gdzie mieszkańcy mogą dzielić się w myśl idei less waste i przy okazji oszczędzać pieniądze.

Bielańska dzielnia znajdowała się wcześniej przy Kasprowicza, teraz przeniosła się do większego lokalu przy Podczaszyńskiego 12. Punkt wymiany prowadzą wspólnie Fundusz Współpracy i bielański Ośrodek Pomocy Społecznej. Na razie jest on dostępny dla mieszkańców przez trzy dni w tygodniu - wtorek, środę i czwartek w godzinach 12-18.

Oficjalna nazwa miejsca to Dzielnia.BL. Pierwszy człon nawiązuje do "dzielenia się", a drugi do nazwy dzielnicy. Przyświeca mu idea less waste. Każdy może znaleźć tam dla siebie coś, co może mu się przydać w myśl zasady "drugie życie produktu". "Chcemy, by w momencie gdy czegoś potrzebujecie, pierwszym odruchem było przyjście lub sprawdzenie na stronie Dzielni.BL, czy przypadkiem tego tam nie ma. Zanim coś kupicie, sprawdźcie u nas. Planeta ma swoją pojemność i zaśmiecanie jej nieużywanymi rzeczami nie pomaga" - czytamy w opisie Dzielni.BL w mediach społecznościowych.

Co można zostawić w dzielni?

Do dzielni można przynieść ubrania, obuwie, biżuterię, kosmetyki, książki, akcesoria, meble, garnki, naczynia, małe AGD i wiele innych elementów wyposażenia domu. Oddając takie rzeczy, należy pamiętać o jednej zasadzie: muszą być one w dobrym stanie i wciąż nadawać się do użytku.

- Tak naprawdę można przynieść wszystko, co przydaje się w domu. Nawet jeśli po jakimś czasie przedmioty nie znajdą chętnych, to my i tak wykorzystamy je w mieszkaniach, które urządzamy dla osób wychodzących z kryzysu bezdomności. Zapewniam, że każdy przedmiot, który do nas trafi, znajdzie nowego użytkownika - podkreśla Agnieszka Siekiera z Fundacji Fundusz Współpracy, cytowana w komunikacie urzędu dzielnicy.

Mniejsze przedmioty można zostawiać w dzielni bez wcześniejszego umawiania się. Natomiast w przypadku dużych gabarytów, takich jak meble czy AGD, należy wcześniej skontaktować się z Dzielnią.BL pod numerem 537 279 970. Bielański ratusz wyjaśnia, że w takiej sytuacji wolontariusze znajdą chętnego na przedmioty i pomogą w transporcie.

Dzięki nowej lokalizacji wkrótce będzie mogło powstać oddzielne pomieszczenie tylko z tak zwanym małym AGD. Organizatorzy planują też uruchomienie warsztatu, gdzie będzie można naprawiać domowe przedmioty oraz uczyć się, jak to się robi. - Widać, że jest potrzeba takich miejsc. W trakcie przygotowań do otwarcia często przychodzili do nas okoliczni mieszkańcy i dopytywali, co planujemy. Jak tylko dowiedzieli się, że powstanie dzielnia, od razu oferowali pomoc na przykład przy rozładunku jakiegoś większego transportu używanych rzeczy. Zapowiadali, że przyniosą przedmioty do wymiany. Widać, że chcą współpracować i budować to miejsce - mówi Nela, koordynatorka Dzielni.BL.

Bielańskie dzielnie

Dzielnia.BL nie jest jedynym miejscem na Bielanach, gdzie mieszkańcy mogą dzielić się tym, czego mają w nadmiarze. Na terenie dzielnicy funkcjonują również zniczodzielnie, jadłodzielnie, książkodzielnie, doniczkodzielnie, a nawet roślinodzielnie.

- Każdy z nas trzyma u siebie rzeczy, których nie używa i już nie potrzebuje. Tworzymy więc na Bielanach przestrzeń, gdzie można się nimi podzielić w myśl coraz popularniejszej ekonomii współdzielenia. Jako dzielnica bardzo wspieramy ten kierunek rozwoju. Jest to działanie korzystne zarówno dla mieszkańców, jak i dla środowiska - zaznacza burmistrz Bielan Grzegorz Pietruczuk, cytowany w komunikacie.

Mieszkańcy mogą szukać ekologicznych rozwiązań za pośrednictwem grupy Bielany Less Waste w mediach społecznościowych. Jej celem jest popularyzacja ponownego wykorzystania produktów - przetwarzania, naprawiania, czy kompostowania. Bielański urząd dzielnicy wyjaśnia, że dzięki Facebookowi grupa dociera do młodego i średniego pokolenia, a za pośrednictwem urzędników jej działania są też kierowane do seniorów i uczniów. "Jednym z działań grupy jest szycie z seniorami materiałowych woreczków na zakupy oraz opracowanie mapy, na której są zaznaczone na przykład punkty odbioru elektroodpadów, sklepy, w których można kupić żywność do własnych pojemników. To absolutny must have dla osób, którym bliskie są zielone idee" - podkreślają urzędnicy.

Gdzie szukać dzielni na Bielanach?

Jadłodzielnie: · Ośrodek Pomocy Społecznej Bielany, ul. Przybyszewskiego 80/82, lodówka i regał, czynna całodobowo. · Centrum Rekreacyjno-Sportowe Bielany, przed wejściem głównym do pływalni, ul. Conrada 6, lodówka czynna pon.-pt.: 6.00-22.00; sob.-niedz.: 9.00-21.00, szafka czynna całodobowo.

Książkodzielnie: · Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. Żeromskiego 29, regał do wymiany książek na wydziale obsługi mieszkańca, czynny pon.: 8.00-18.00 i wt.-pt.:8.00-16.00 · Bookcrossing na Hali Hutnik, Galeria Młociny, poziom 2, ul. Zgrupowania AK "Kampinos" 15, pon.- sob.: 10.00-22.00 · Bielański Integrator Przedsiębiorczych, al. Zjednoczenia 25, regał do wymiany książek, czynny pon.-pt.: 8.00-16.00 · Biblioteka plenerowa w pieńku, Park Chomicza, nieopodal pawilonu przy ul. Nerudy 1, czynna całodobowo. · Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany, ul. Romaszewskiego 19, regał do wymiany książek, czynna pon.-pt.: 10.00-19.00. · Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 96 (filia Biblioteki Publicznej), regał do wymiany książek, czynna wtorek, piątek: 10.00-16.00, poniedziałek, środa, czwartek: 12.00-19.00. · Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 103 (filia Biblioteki Publicznej), regał do wymiany książek, czynna pon.-pt.: 11.00-19.00. · Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 65 (filia Biblioteki Publicznej), regał do wymiany książek, czynna wtorek, piątek: 10.00-16.00, poniedziałek, środa, czwartek: 12.00-19.00. · Mediateka START-META, regał do wymiany książek, czynna pon.-pt.: 10.00-19.00, sob.: 10.00-15.00.

Zniczodzielnie i doniczkodzielnie: · Cmentarz Północny, ul. Wóycickiego 14, przy wejściach na cmentarz, regały do wymiany zniczy, czynne całodobowo. · Kwitnąca Pracownia Florystyczna, ul. Nerudy 3a, regał do wymiany zniczy i doniczek, na tyłach kwiaciarni, czynna całodobowo. · Cmentarz Wawrzyszewski, ul. Wólczyńska 64 (w trakcie tworzenia).

Roślinodzielnie: · TKKF Chomiczówka, ul. Nerudy 1, wymiana kwiatów i roślin, czynna pon.-pt.: 14.00-19.00.

Wymiana/sprzedaż rzeczy z drugiej ręki: · Bazar Miejski, Galeria Młociny, poziom -1, ul. Zgrupowania AK "Kampinos" 15, pon.- sob.: 10.00-22.00, wynajem szafek na sprzedaż ubrań.

