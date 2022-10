Grażyna Kulczyk sprzedaje niemal 200 dzieł ze swojej kolekcji. Chce się skupić na promowaniu artystek

Prace podzielone zostały na pięć katalogów. Każdy to odrębna narracja. Pierwszy - Awangarda - zawiera dzieła prezentujące najważniejsze nurty w polskiej historii sztuki powojennej. Drugi - Klasyka - poświęcony twórczości Tadeusza Kantora. Trzeci - Pasja - odnosi się do trojga artystów Eugeniusza Markowskiego, Andrzeja Szewczyka i Marka Chlandy. Czwarty - Powiększenie - skupia się wokół fotografii. Ostatni - Odkrycia - kolekcjonerka jawi się tu jako mecenas sztuki, zwracając uwagę na niedocenione nazwiska i zjawiska zepchnięte na margines.

Pośród dzieł zebranych na aukcję znalazły się "SU2" czy "Two Rainbows" Wojciecha Fangora, "Jurry" i "Przed (Genesis)" Jerzego Ryszarda Zielińskiego, "Monsieur Incroyable" i "Pewnego razu żołdak napoleoński z obrazu Goyi wtargnął do mojego pokoju" Tadeusza Kantora.

Wszystkie dzieła zostaną wystawione na sprzedaż podczas pięciu aukcji w dniach od 18 do 20 października. Przedstawiciele domu aukcyjnego podkreślają, że jest to "najważniejsze i bezprecedensowe wydarzenie tej klasy w historii polskiego rynku sztuki, ale też regionu". Wystawione zostaną prace od lat niedostępne na rynku. Estymacje niektórych dzieł wahają się od miliona do dwóch milionów złotych. "Aukcja jest także punktem zwrotnym w działalności społecznej kolekcjonerki - kontynuując rozwój kolekcji, działalność Fundacji Art Stations oraz Muzeum Susch, Grażyna Kulczyk chce w pełni poświęcić swój czas i środki promocji kobiet w świecie sztuki" - wskazano w komunikacie.

- Te dzieła przez lata dały mi wiele radości, spełniły swoją rolę w mojej kolekcji - czas, by żyły dalej, nie chcę ich zawłaszczyć. Wierzę, że mogą dać początek lub rozwinąć wiele kolejnych kolekcji, zainspirować innych, dać energię do promocji sztuki innym kolekcjonerom. A ja pójdę dalej, w kierunku, który jest mi najbliższy od lat: poświęcę się w stu procentach promocji kobiet w świecie sztuki. Linda Nochlin, amerykańska historyczka sztuki, napisała już w latach 70. znany esej: "Dlaczego w sztuce nie było wielkich artystek?". Były, tylko o nich nie mówiono, nie wiedziano, nie promowano ich lub przypisywano sobie ich twórczość. Historię sztuki pisali mężczyźni. Mężczyźni, którzy tworzyli dzieła, którzy je kupowali, którzy je promowali. Mam poczucie, że mogę się przyczynić do tego, by to zmienić - mówi właścicielka kolekcji Grażyna Kulczyk, cytowana w komunikacie DESA Unicum.