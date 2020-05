Z modlitwy wyrwał ją telefon. Szybko pobiegła do okna życia. "Jest dzieciątko!"

Dochodziła 12.20. Siostry były akurat na popołudniowej modlitwie. Nagle zadzwonił telefon. Na ekranie "okno życia". Trzeba było biec. Tym razem nie był to fałszywy alarm.

- Dzień dobry, dzwonię do sióstr, bo…

- Znów udało się uratować ludzkie życie - przerywa zdecydowanie franciszkanka Anna Uberman. Siostra od sierpnia ubiegłego roku opiekuje się oknem życia przy Hożej. I choć od tego czasu alarm przychodził bardzo często, to pierwszy raz od dwóch lat siostry znalazły w oknie dziecko.

"Jest dzieciątko!"

- To jest osiemnaste dziecko w naszym oknie, przy mnie pierwsze. Znalazłyśmy je prawie w samo południe – opisuje Anna Uberman.

Kiedy zadzwonił alarm, siostry były w kaplicy, brały udział w modlitwie. - Jedna z nas wybiegła, bo wiadomo: dzwonek, to trzeba biec i to szybko. I za chwilę dzwoni i mówi: jest dzieciątko! - dodaje Anna Uberman.

Jedna zakonnica w masce i rękawiczkach wbiegła do malutkiego pokoju, w którym stoi tylko łóżeczko ze specjalną matą ogrzewającą. Sprawdziła, czy maluch nie ma żadnych obrażeń. Druga dzwoniła w tym czasie na pogotowie i policję.

Chłopiec, jak ocenił lekarz, miał kilka dni. Był w za dużych śpioszkach. Nie płakał. – Jedynie ssał paluszek, chyba był głodny – relacjonuje siostra. Nie miał przy sobie ani kartki, ani różańca, ani karty szczepień, tak jak inne dzieci, które trafiły do franciszkanek z Hożej.

- Na pogotowie nie czekałyśmy długo. Chłopiec trafił do szpitala, jak usłyszałam od lekarza, jest "książkowo zdrowy" – cieszy się siostra.

Franciszkanki nazwały go Stefanek. Na cześć kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Fałszywe alarmy

- My nie czekamy na dzieci w oknie życia, nie chcemy tego, bo dziecko powinno być przy rodzicach, w domu. Ale w takiej sytuacji cieszymy się, że możemy zrobić coś dobrego i uratować życie – mówi siostra i dodaje, że to wyjątkowe wydarzenie, które poprzedza tysiące fałszywych alarmów.

Bo choć w oknie życia zostawiono siedemnaścioro dzieci, siostry stawiane są na równe nogi znacznie częściej. Czasem ludzie zostawiają tam ubranka dla dzieci, czasem maskotki, czasem lalki, a czasem całe wyprawki. Czujność sióstr na próbę wystawiają ciekawskie dzieci, a także bezdomni, którzy do okna życia zaglądają często.

- Biegniemy do każdego alarmu. A jest ich dużo, nawet kilka dziennie. Ostatnio młodzież szła chodnikiem w środku nocy, do okna życia wszedł jeden młody mężczyzna z grupy – rozkłada ręce siostra. - A kamer nie ma i nie będzie, więc trzeba biec do każdego – dodaje.

Od okna życia do adopcji TVN24

Ratowała dzieci z getta

Warszawski klasztor przy Hożej 53 to miejsce symboliczne. W czasie wojny siostra Matylda Getter zdecydowała, że schroni w nim każde dziecko z getta, które do niej trafi. Uratowała ich około pół tysiąca. 66 lat później, w tym samym miejscu, powstało okno życia. Franciszkanki znajdowały w nim dzieci, które mają kilka dni, ale też kilkumiesięczne. Jedno do łóżeczka ledwo się zmieściło, inne - już samo w nim siedziało.

Nie ma też reguły co do godziny. Czasem jest to wczesny poranek, 5.30 czy 6, czasem późny wieczór, a czasem samo południe, jak w przypadku Stefanka.

Chłopczyk trafił do ośrodka adopcyjnego w Otwocku.

Autor:Klaudia Ziółkowska

Źródło: tvnwarszawa.pl