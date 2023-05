Dziecko poparzone w parku Skaryszewskim? Urząd dzielnicy: zgłosiliśmy sprawę do odpowiednich służb

Pod postem pojawił się kolejny wpis z załączoną fotografią poparzonej skóry u psa. Do poparzenia miało również dojść w Parku Skaryszewskim.

Radny wnioskuje o czasowe zamknięcie parku

Na te informacje natychmiast zareagował praski radny Marek Borkowski. - Złożyłem w urzędzie wniosek o tymczasowe zamknięcie części parku Skaryszewskiego, w którym w ciągu ostatnich dni doszło do poparzeń dziecka i psa. Oczekuję wyjaśnień i podjęcia działań mających na celu zabezpieczenia bezpieczeństwa mieszkańców - powiedział w poniedziałek radny.

Straż miejska nic nie znalazła

Informacje o poparzeniach wpłynęły zarówno do straży miejskiej, jak i dzielnicowego ratusza. - Na miejsce zostały wysłane patrole strażników. Niestety funkcjonariusze nic nie znaleźli. Naczelnik wydziału wysłał pismo do Zarządu Zieleni, by sprawdzono park pod kątem występującego tam zagrożenia poparzeniem - powiedział Jerzy Jabraszko ze straży miejskiej.