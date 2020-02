Dziecko z Chin trafiło do szpitala zakaźnego. Wiceminister zdrowia: czekamy na wyniki badań

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że dziecko narodowości chińskiej trafiło do szpitala zakaźnego na Woli po powrocie z Pekinu.

W niedzielę we Wrocławiu wylądowały samoloty z 30 Polakami, którzy wrócili z Wuhanu. Pasażerowie zostali przewiezieni na badania i obserwację do 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. W środę konferencję w tej sprawie zorganizowało Ministerstwo Zdrowia.