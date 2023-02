"Malec ubrany był jedynie w lekką bluzę. Płakał, szukał mamy"

Nie chciał rozmawiać z policjantami

- Policjanci poprosili, by kobieta razem z nim wsiadła do radiowozu i próbowała namówić go do rozmowy. W końcu malec powiedział, jak ma na imię i jak nazywają się jego rodzice. Mundurowi informacje te przekazali dyżurnemu. Wkrótce ustalono dane chłopca i adres, pod którym prawdopodobnie przebywał. By to potwierdzić, udała się tam kolejna załoga – relacjonuje Onyszko.