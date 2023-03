Działka po "Fortepianie" na sprzedaż. Miasto prezentuje ją na targach w Cannes

Na działce przy Cynamonowej miało powstać centrum handlowe kształtem nawiązujące do fortepianu. Miała je wybudować spółka "Pasaż Handlowy Na Skraju", która dzierżawiła grunt od miasta. Wylano fundamenty i postawiono fragmenty stalowego szkieletu, ale budowa została przerwana. Kilka lat temu szkielet rozebrano, fundamenty pozostały. W 2021 roku miasto po sądowej batalii odzyskało działkę od spółki.

Podzielona na części

Nieruchomość podzielono na dwie części: pod zabudowę mieszkaniową i teren zielony. Część przeznaczona na inwestycję ma 4785 metrów kwadratowych. - Przewidziana jest tam zabudowa o wysokości do 23 metrów. Parter zajmą lokale użytkowe, a sześć pięter mieszkania - mówi nam Robert Kempa, burmistrz dzielnicy Ursynów.

Drugą, mniejszą część działki, zajmie teren zielony. - Chcemy stworzyć tu mini skwer sportów miejskich - precyzuje burmistrz. W planach jest boisko do koszykówki oraz stół do teqballa. Działka przeznaczona na teren zielony ma w sumie 3200 metrów kwadratowych. - Natomiast sam róg ulicy Gandhi i Cynamonowej to własność prywatna - informuje Kempa.