"Marzy mi się sytuacja, kiedy dyrektor będzie otrzymywał informację nieco wyprzedzającą konferencję prasową"

Nauczyciele powyżej 60. roku życia mają zaszczepić się razem z seniorami, co oznacza, że będą musieli czekać. Powstaje absurdalna sytuacja, kiedy najbardziej zagrożeni ciężkim przebiegiem choroby będą zaszczepieni znacznie później - mówiła w TVN24 Danuta Kozakiewicz dyrektor stołecznej szkoły podstawowej nr 103. Odnosiła się w ten sposób do planów szczepienia pedagogów.

Nie obejmuje to jednak obsługi i administracyjnych pracowników szkół, czyli między innymi woźnych, którzy też mają kontakt z dziećmi. Dworczyk dodał, że "jeśli chodzi o nauczycieli powyżej 60. roku życia, to oni są zakwalifikowani do grupy seniorów i dopiero wtedy będą szczepieni wraz ze swoją kohortą wiekową".