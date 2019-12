Minister kultury przyjął rezygnację dyrektora Muzeum Narodowego

Będzie konkurs na dyrektora

Na stanowisku wytrwał rok

To, co dzieje się w muzeum, krytycznie oceniła Międzynarodowa Rada Muzeów w Polsce. – Za doprowadzenie do sytuacji, w której ta współpraca staje się niemożliwa i dochodzi do tak głębokiego konfliktu, wymaga to absolutnie interwencji organizatora – w tym wypadku ministerstwa kultury – mówił wiceprzewodniczący rady Jerzy Halbersztadt.