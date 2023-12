Dym w kabinie samolotu, "wskutek zassania resztek płynu do odladzania"

Na Lotnisku Chopina, podczas przygotowywania jednego z samolotów do rejsu, w kabinie pojawił się dym. Przyczyną było prawdopodobnie zassanie resztek płynu do odladzania. Jak nas zapewniono, sytuacja nie stwarzała zagrożenia.

O sytuację zapytaliśmy Piotra Rudzkiego, rzecznika prasowego Lotniska Chopina. - To nie był pożar samolotu. W samolocie LOT, który stał na płycie bez pasażerów, glikol (płyn do odladzania - red.) spłynął na rozgrzane urządzenie samolotu i doszło do zapłonu glikolu. Zostało to szybko ugaszone. Cała akcja trwała 10 minut. Nie było żadnego zagrożenia ani dla pasażerów, ani dla obsługi – zapewnił Rudzki.