W jednym z bloków na Żoliborzu doszło w niedzielę wieczorem do wypadku. Jak podaje policja, dwulatek wypadł z okna na drugim piętrze. Policjanci zatrzymali jego matkę. Chłopiec trafił do szpitala.

- Około godziny 19.25 otrzymaliśmy informację, którą przekazali nam przypadkowi świadkowie. To oni zauważyli dziecko leżące na chodniku przed blokiem przy ulicy Szajnochy. Wszystko wskazuje na to, że chłopiec sam otworzył okno i wypadł z drugiego piętra. Został przewieziony do szpitala - informuje Elwira Kozłowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa V na Żoliborzu.