Dworzec Gdański pęka w szwach. Kolejarze planują budowę dodatkowego peronu

Kolejarze planują kolejną przebudowę

Decyzja ma zapaść w ciągu najbliższych tygodni

Dworzec Gdański można było zaprojektować inaczej, ale niestety o jego obecnym kształcie zadecydowały oszczędności. - W pierwotnych koncepcjach zakładano, że będą cztery perony, na każdym po dwa zejścia. Potem, z uwagi na oszczędności, ograniczano zakres projektu, najpierw zmniejszając liczbę peronów do trzech, potem zejść - do jednego na peron. Plan zakładał, że równoległe do istniejącego tunelu pod torami miał być drugi. Wtedy ruch pieszy rozkładałby się zupełnie inaczej, część pasażerów wybierałaby równoległą nitkę. Tak się niestety nie stało. Zostały za to dwie kładki, z których mało kto korzysta. Zabrakło wyobraźni, wczucia się w pasażera - mówił dwa miesiące temu w rozmowie z tvnwarszawa.pl Witold Urbanowicz, dziennikarz branżowego portalu transport-publiczny.pl.